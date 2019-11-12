Нур-Султан, , 09:58 — REGNUM Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил использовать в переговорном процессе между КНДР и Южной Кореей площадку Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), сообщает 12 ноября издание Tengrinews.kz.

Экс-президент Казахстана считает, что заключению договоренностей по ядерной программе КНДР могут способствовать действенные гарантии безопасности со стороны Совета безопасности ООН.

Назарбаев также отметил, что необходимо сформировать каталог мер доверия между Пхеньяном и Сеулом, которые будут способствовать стабилизации ситуации на Корейском полуострове.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 ноября в Нур-Султане проходит пятое заседание Astana Club. В рамках мероприятия Нур-Султан Назарбаев предложил создать глобальный альянс лидеров за безъядерное оружие.

Читайте ранее в этом сюжете: Назарбаев предложил создать глобальный альянс за безъядерное оружие