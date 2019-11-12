Москва, , 09:55 — REGNUM В Латинской Америке США столкнулись с угрозой формирования единого антиамериканского союза, считает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 12 ноября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя события в Боливии. В частности эксперт призвал не забывать, что в свое время в Латинской Америке возобладала тенденция, которую условно можно назвать «левым поворотом». В значительном числе латиноамериканских государств победили лево-ориентированные и социально-ориентированные политические силы.

«Это был демократический процесс, который напрямую был связан с тем экономическим и социальным состоянием, в котором находились страны Латинской Америки, — сказал Шаповалов. — Но помимо явно выраженной социальной ориентации тех политических сил, которые пришли к власти, была также явно выраженная антиамериканская ориентация. То есть устоявшаяся десятилетиями традиция латиноамериканской политики, когда социализм идет рука об руку с антиамериканизмом. И наоборот США поддерживают правых, иногда крайне правых (таких как Пиночет) и способствуют к их приходу к власти, в том числе с помощью военных переворотов».

Как подчеркнул Шаповалов, естественно «левый поворот» был очень сильным ударом по позициям США, которые всегда рассматривают Латинскую Америку в качестве своего заднего двора, и для США было важно навести там свой порядок и взять под контроль эту территорию.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, власти Мексики предоставили бывшему президенту Боливии Эво Моралесу статус беженца «по гуманитарным причинам и в силу чрезвычайной ситуации».

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