Иерусалим, , 09:52 — REGNUM Власти Израиля приступили к экстрадиции в Соединённые Штаты гражданина России Алексея Буркова, который с 2015 года содержался в израильской тюрьме с 2015 года по подозрению в хакерской деятельности. Об этом 12 ноября сообщает газета Irael Hayom.

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Отмечается, что гражданина РФ уже привезли в аэропорт имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве. Там его передали представителям США. Он должен был вылететь из Израиля в 12:00.

Как заявил адвокат Буркова Михаил Ирони, это решение окончательное и не подлежит обсуждению.

Как сообщало ИА REGNUM, гражданин России Алексей Бурков был арестован в Израиле в декабре 2015 года. Его задержали по запросу США, которые обвиняют россиянина в преступлениях в компьютерной сфере. Запрос на экстрадицию в Израиль направили как Россия, так и США.

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Напомним, в начале ноября после обращения семьи гражданки Израиля Наамы Иссахар, осуждённой в России за хранение и контрабанду гашиша, Верховный суд Израиля приостановил процесс экстрадиции Буркова в США. Однако 11 ноября суд отклонил прошение Буркова отменить экстрадицию.

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