Киев, 12 ноября 2019, 09:52 — REGNUM Закрепление особого статуса Донбасса в конституции Украины не является обязательным условием для проведения встречи в «нормандском формате», заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко 11 ноября в эфире телеканала ICTV.
Министр рассказал, что вместо закона об особом статусе Донбасса депутаты Верховной рады изменят существующий закон «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей».
Он отметил, что конституционная реформа на Украине будет проводиться на основе децентрализации.
Пристайко особо подчеркнул, что Украина не ведёт переговоры с представителями ДНР и ЛНР, а только с Россией при посредничестве ОБСЕ.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Украины выразил надежду, что после встречи в «нормандском формате» Украина сможет дальше развиваться.
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