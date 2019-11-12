Киев, , 09:52 — REGNUM Закрепление особого статуса Донбасса в конституции Украины не является обязательным условием для проведения встречи в «нормандском формате», заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко 11 ноября в эфире телеканала ICTV.

Министр рассказал, что вместо закона об особом статусе Донбасса депутаты Верховной рады изменят существующий закон «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей».

«Москва поставила те вопросы, которые были, ещё начиная с Минских договоренностей о том, что эти особые «особенности» должны соответствовать такому набору ожиданий, и то, что они говорят, например, что нужно внести изменения в конституцию, — нет, мы так не договаривались», — сообщил Пристайко.

Он отметил, что конституционная реформа на Украине будет проводиться на основе децентрализации.

Пристайко особо подчеркнул, что Украина не ведёт переговоры с представителями ДНР и ЛНР, а только с Россией при посредничестве ОБСЕ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Украины выразил надежду, что после встречи в «нормандском формате» Украина сможет дальше развиваться.

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