Москва, , 09:43 — REGNUM Американский пресс-секретарь Майк Помпео сделал заявление, которое порадовало Киев, но погруженные в тему аналитики в один голос подчеркивают, что оно направлено на аудиторию внутри США, чтобы снять обвинения в адрес Дональда Трампа, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов, комментируя слова Помпео.

«Обвинения Трампа заключаются в том, что он притормозил военные поставки вооружения на Украину ради получения информации о сделках сына Байдена.

Именно поэтому глава Госдепа сказал, что американские власти убедились в снижении уровня коррупции на Украине благодаря стараниям президента Владимира Зеленского. А это и было объяснением остановки поставок.

Киев все больше погружается в водоворот президентских выборов в США и каким бы не был их итог, все останутся недовольны действиями Зеленского.

На реальную боеспособность ВСУ такие поставки мало влияют, так как украинская армия нуждается в первую очередь в современных артиллерийских системах огня, а этих поставок помощь США, как раз не предусматривает.

То есть, помощь помощью, да не та и не тем. Бенефициаром поставок является Трамп, а не Зеленский», — высказал своё мнение политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, мериканский пресс-секретарь Майк Помпео, заявил, что оружие США предоставляют Украине для того, чтобы она могла сражаться против России.

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