Вашингтон, 12 ноября 2019, 09:46 — REGNUM Явное несоответствие между ожиданиями населения и способностью правительства Китая реализовывать свои обещания в будущем может привести к массовым народным протестам в стране, заявил экономист Барри Эйхенгрин в статье для издания Project Syndicate.
По словам Эйхенгрина, беспорядки, прежде всего, отразятся на росте ВВП, а из-за ослабления экономики ещё больше ожиданий населения окажутся неудовлетворёнными, что вызовет дополнительные вопросы у населения с точки зрения поддержки режима.
Эксперт указал, что в других странах, таких как Франция или Чили, протесты начались из-за незначительных причин.
Напомним, граждане Китая также сталкиваются с большим количеством социальных проблем. Одни жалуются на региональное неравенство, особенно граждане, которые живут в обедневших западных районах страны. Выпускники университетов не могут найти работу, соответствующую их академическим навыкам.
Граждане КНР также обеспокоены качеством медицинской помощи и других социальных услуг. В то время как Китай быстро поднимается вверх в глобальном рейтинге по уровню доходов на душу населения, по уровню младенческой смертности Китай занимает 122-е место в глобальном рейтинге.
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