Вашингтон, , 09:46 — REGNUM Явное несоответствие между ожиданиями населения и способностью правительства Китая реализовывать свои обещания в будущем может привести к массовым народным протестам в стране, заявил экономист Барри Эйхенгрин в статье для издания Project Syndicate.

«Если народные протесты действительно начнутся в будущем, то иностранные инвесторы быстро начнут выводить свой капитал и переводить его в более безопасное место. Китайским властям пришлось бы ужесточить контроль над капиталом. Им также пришлось бы приостановить свои планы по интернационализации юаня», — заявил экономист.

По словам Эйхенгрина, беспорядки, прежде всего, отразятся на росте ВВП, а из-за ослабления экономики ещё больше ожиданий населения окажутся неудовлетворёнными, что вызовет дополнительные вопросы у населения с точки зрения поддержки режима.

Эксперт указал, что в других странах, таких как Франция или Чили, протесты начались из-за незначительных причин.

«Подобные протесты являются спонтанными и возникают из-за мелочей, включая повышение цен на топливо или проезд в метро. Но, учитывая то, что подобные мелочи свидетельствуют о пренебрежении и даже игнорировании общественных интересов со стороны правительства, небольшие протесты в конечном итоге превращаются в более крупные протестные движения. У этих протестных движений нет лидеров, они опираются на социальные сети, поэтому правительству трудно их обесточить», — добавил Эйхенгрин.

Напомним, граждане Китая также сталкиваются с большим количеством социальных проблем. Одни жалуются на региональное неравенство, особенно граждане, которые живут в обедневших западных районах страны. Выпускники университетов не могут найти работу, соответствующую их академическим навыкам.

Граждане КНР также обеспокоены качеством медицинской помощи и других социальных услуг. В то время как Китай быстро поднимается вверх в глобальном рейтинге по уровню доходов на душу населения, по уровню младенческой смертности Китай занимает 122-е место в глобальном рейтинге.

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