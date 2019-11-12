Канберра, 12 ноября 2019, 09:43 — REGNUM Индия не собирается пересматривать свою ядерную доктрину, заявил директор Центра ядерного нераспространения и разоружения при Австралийском национальном университете Рамеш Тхакур в статье для издания The Strategist.
По словам Тхакура, ядерная доктрина Индии 1999−2003 годов остаётся в силе, несмотря на призывы к переменам со стороны индийских ядерных стратегов, которые утверждают, что индийская ядерная доктрина не заслуживает доверия.
Напомним, ранее министр обороны Индии Раджнат Сингх намекнул, что Нью-Дели может отказаться от своей политики, запрещающей нанесение первого ядерного удара, заявив, что «до настоящего момента наша ядерная политика заключалась в отказе от нанесения первого удара», но то, что произойдёт в будущем, будет зависеть от тех или иных обстоятельств.
Данное заявление вызвало волнение среди экспертов относительно того, что Индия может пересмотреть свою ядерную доктрину.
Индия объявила себя государством, обладающим ядерным оружием в 1998 году, после проведения ряда ядерных испытаний. После 1998 года Индия в одностороннем порядке пообещала не применять ядерное оружие против неядерных государств, отказаться от нанесения первого ядерного удара, установить мораторий на дальнейшие ядерные испытания и хранить приверженность делу ядерного разоружения.
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