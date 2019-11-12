Вашингтон, , 09:42 — REGNUM Западным правительствам пора задуматься об ответных мерах на будущий вызов со стороны китайской цифровой валюты, пока не стало слишком поздно, заявил американский экономист Кеннет Рогофф в статье для издания Project Syndicate.

«Libra — цифровую валюту Facebook, возможно, не стоит рассматривать в качестве достаточного ответа на вызов, исходящий со стороны санкционированной правительством КНР цифровой валюты. По этой причине западным правительствам стоило бы задуматься об ответных мерах, пока не стало слишком поздно», — заявил Рогофф.

По словам экономиста, с точки зрения использования новой цифровой валюты, китайские регулирующие органы позволят правительству КНР видеть всё и вся, а у США не будет такой возможности.

«Регулируемые США цифровые валюты в принципе могут быть использованы властями для отслеживания операций с ними. Так, если КНДР попробует использовать данную цифровую валюту для найма российских учёных-ядерщиков или Иран задействует цифровую валюту для поддержки своих доверенных лиц в регионе, всегда будет существовать высокий риск того, что нарушителей могут поймать и даже заблокировать. Однако если местом происхождения цифровой валюты окажется Китай, то в руках у США будет гораздо меньше рычагов влияния, которые они могли бы использовать», — отметил Рогофф.

Эксперт добавил, что западные регулирующие органы в конечном итоге могут запретить использование цифровой валюты Китая, но это не помешает использовать китайскую цифровую валюту в странах Африки, Латинской Америке и Азии, что в свою очередь также может сформировать некий теневой спрос на китайскую цифровую валюту даже в США и ЕС.

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