Вашингтон, , 09:38 — REGNUM В конце 2017 года межведомственный процесс одобрения поставок Киеву американских противотанковых комплексов Javelin был приостановлен тогдашним руководителем Административно-бюджетного управления Белого дома Миком Малвэни, который в настоящее время занимает пост исполняющего обязанности главы аппарата Белого дома. Об этом под присягой в Конгрессе США в рамках расследований, связанных с процедурой импичмента президента США Дональда Трампа, заявила экс-советник бывшего спецпредставителя США по Украине, кадровый дипломат и бывший сотрудник Совета национальной безопасности при Белом доме Кэтрин Крофт, сообщает KOAM News Now.

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Он отметила, что это было сделано, несмотря на то, что «все другие политические агентства выступали в поддержку» этих планов.

«И только одно ведомство приостановило решение по этому вопросу, — подчеркнула дипломат. — Это было АБУ».

По словам Крофт, причины носила политический характера — это было связано с опасениями возможной реакции России на эти поставки.

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В последствии блокировка с процесс одобрения поставок комплексов Украине была снята и Киев получил обещанные Javelin.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 марта 2018 года госдепартамент США принял решение о продаже Украине 37 противотанковых ракетных комплексов Javelin и 210 ракет к ним ориентировочной стоимостью $47 млн. Это минимальный объём вооружений, которые США могут экспортировать, без согласования с конгрессом.