Абу-Даби, , 09:32 — REGNUM Проспект, ведущий к музею Лувр Абу-Даби, был официально назван именем Жака Ширака, в честь бывшего президента Франции и его роли в укреплении двусторонних отношений, сообщает Le Figaro.

Известно, что официальная церемония состоялась в музее Лувр в Абу-Даби в присутствии дочери бывшего главы французского государства и должностных лиц ОАЭ.

«Это большая гордость. У моего отца были отношения с этой страной, с этими людьми и особенно с великой фигурой шейхом Заидом ибн султаном Аль Нахайян, который был очень уважительным и дружелюбным», — заявила Клод Ширак, дочь бывшего президента Франции Жака Ширака.

По этому случаю, в музее были выставлены фотографии Жака Ширака вместе с шейхом Заидом ибн султаном Аль-Нахайяном, отцом-основателем ОАЭ.

«Память о Жаке Шираке навсегда останется в сердце ОАЭ», — отметил посол ОАЭ во Франции Али Абдалла аль-Ахмад.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан открыл в Лувре Абу-Даби выставку «10 000 лет роскоши», на которой были представлены 350 исключительных предметов из истории моды, ювелирных изделий, искусства и дизайна.

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