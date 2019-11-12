Ла-Пас, , 09:40 — REGNUM Министр обороны Боливии Хавьер Савалета заявил о своем уходе в отставку. Видеообращение с данным заявлением было сделано 11 ноября и опубликовано на телеканале Unitel.

«Сегодня, 11 ноября 2019 года, я подаю в отставку с поста министра обороны», — сказал военный министр в обращении.

Савалета отметил, что ни он сам, ни ушедший в отставку президент страны Эво Моралес, который был также и верховным главнокомандующим, не приказывали армейским подразделениям поднимать оружие против своего народа. Он призвал лидера протестов и кандидата на пост президента Карлоса Месу не допускать эскалации конфликта, а также в случае использования армии против народа в будущем возложил ответственность за это на будущую власть.

Как сообщало ИА REGNUM, Эво Моралес, который руководил Боливией 13 лет, сложил президентские полномочия 10 ноября. 12 ноября он получил в Мексике статус беженца.

Читайте ранее в этом сюжете: Мадуро заявил о готовности отдать жизнь за Моралеса и Боливию