Киев, 12 ноября 2019, 09:38 — REGNUM После встречи лидеров стран «нормандской четвёрки» Украина должна иметь возможность развиваться дальше, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко 11 ноября в эфире телеканала ICTV.
Пристайко отметил, что экономический потенциал Украины существенно ограничен из-за непрекращающейся войны в Донбассе.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Украины рассказал, что, по его мнению, Владимира Зеленского избрали президентом Украины в надежде на прямые договорённости с президентом России Владимиром Путиным.
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