Киев, , 09:38 — REGNUM После встречи лидеров стран «нормандской четвёрки» Украина должна иметь возможность развиваться дальше, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко 11 ноября в эфире телеканала ICTV.

«Мы надеемся, что нам удастся провести эти переговоры таким образом, чтобы мы не только выжили, но и чтобы мы могли развиваться дальше», — сказал он.

Пристайко отметил, что экономический потенциал Украины существенно ограничен из-за непрекращающейся войны в Донбассе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Украины рассказал, что, по его мнению, Владимира Зеленского избрали президентом Украины в надежде на прямые договорённости с президентом России Владимиром Путиным.

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