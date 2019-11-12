Джуба, , 09:37 — REGNUM Папа Франциск призвал верующих молиться за единство в Южном Судане и сказал, что надеется посетить восточноафриканскую страну в 2020 году. Об этом передает VOA Africa со ссылкой на заявление папы на воскресной службе, прошедшей в Ватикане 10 ноября.

Папа призвал «всех участников национального политического процесса [в Южном Судане] стремиться к единству и преодолевать свои разногласия в духе истинного братства», сообщает радиостанция.

По словам журналистов, папа Франциск уже давно обеспокоен политической ситуацией в Южном Судане, и в ходе приветствия верующих, собравшихся на площади Святого Петра в воскресенье, особое внимание уделил народу африканской страны. Он напомнил о духовном искуплении лидеров Южного Судана в Ватикане в начале этого года и выступил с новым призывом.

Папа Франциск добавил, что в последние годы народ Южного Судана слишком сильно пострадал и с большой надеждой ожидает лучшего будущего, окончательного завершения конфликтов и прочного мира. Он призвал руководство страны неутомимо продолжать свою приверженность инклюзивному диалогу в поисках соглашения на благо нации.

Папа Франциск также выразил надежду, что международное сообщество не будет пренебрегать Южным Суданом, поскольку страна уже движется по пути национального примирения.

Напомним, что через два года после обретения Южным Суданом независимости, в 2013 году в стране разразилась гражданская война, в которой президент Сальва Киир обвинил своего заместителя Рика Мачара в организации государственного переворота против него. Два лидера, которые прибыли в Ватикан в апреле 2019 года, взяли на себя обязательство сформировать единое правительство.

Как передают журналисты, папа Римский в этом году уже посетил Мозамбик, Мадагаскар и Маврикий.