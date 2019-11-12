Иерусалим, , 09:17 — REGNUM Пропускные пункты «Эрез» и «Керем-шалом» между сектором Газа и Израилем были закрыты по решению израильских властей 12 ноября. Об этом сообщает радио Kan.

Кроме того, по данным журналистов радиостанции, была сокращена зона рыболовства в Средиземном море для рыбаков из Палестины.

Также сообщается, что планируется встреча Израильской министерской комиссии по вопросам безопасности и представителями сектора Газа.

Как передавало ИА REGNUM, в ночь на 12 ноября Израиль нанес удар по территории Газа, где, по информации еврейского государства, находился командир радикальной палестинской группировки, готовивший теракт.