Иерусалим, 12 ноября 2019, 09:17 — REGNUM Пропускные пункты «Эрез» и «Керем-шалом» между сектором Газа и Израилем были закрыты по решению израильских властей 12 ноября. Об этом сообщает радио Kan.
Кроме того, по данным журналистов радиостанции, была сокращена зона рыболовства в Средиземном море для рыбаков из Палестины.
Также сообщается, что планируется встреча Израильской министерской комиссии по вопросам безопасности и представителями сектора Газа.
Как передавало ИА REGNUM, в ночь на 12 ноября Израиль нанес удар по территории Газа, где, по информации еврейского государства, находился командир радикальной палестинской группировки, готовивший теракт.