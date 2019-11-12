Киев, , 09:14 — REGNUM Франция может направить миротворческие силы в Донбасс в рамках миссии ООН, заявил чрезвычайный и полномочный посол Франции на Украине Этьен де Понсен, сообщила 11 ноября газета «День».

"Если мы увидим необходимость, уместность и эффективность такого решения, то, бесспорно, Франция не будет избегать своих международных обязательств как член международного сообщества, член Совета Безопасности ООН», — рассказал он.

Посол напомнил, что французские военные имеют опыт участия в миротворческой миссии в Мали. Однако, он отметил, что наличие миротворцев не всегда способствует урегулированию конфликта. В качестве примера он привёл Кипр, где миротворцы находятся уже 45 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Этьен де Понсен поспешил возложить на Россию вину за возможный срыв встречи в «нормандском формате».

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