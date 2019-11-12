Мумбаи, Индия, , 10:38 — REGNUM Правящая «Бхаратия джаната парти» (БДП) во главе с премьер-министром Нарендрой Моди лишилась своего крупнейшего верного союзника — ультраправой партии «Шив сена» («Армия Шиваджи»). Об этом 12 ноября сообщило индийское новостное издание NDTV Khabar.

Источники в руководстве «Шив сены» подчеркнули, что корнем разногласий внутри прочного союза стало желание БДП принять на себя роль старшего партнёра партии «шафранового национализма», в то время как лидеры ультраправых настаивают на равенстве партнёров. После тщетных попыток разрешить споры по поводу распределения министерских портфелей «Шив сена» вышла из правящей коалиции. Влиятельный деятель «Шив сены» Арвинд Савант также покинул пост министра тяжёлой промышленности и государственных предприятий Индии, обвинив правительство БДП в спекуляциях.

Напомним, что в настоящее время в индийском штате Махараштра продолжается глубокий политический кризис. После распада коалиции БДП — «Шив сена» ни одна из партий не смогла сформировать правительство в одиночку. В частности, ни одна из оппозиционных сил не стала оказывать поддержку «Бхаратия джаната парти». Руководство «Шив сены» ведёт переговоры с «Индийским национальным конгрессом» (ИНК) и «Партией националистического конгресса» (ПНК) по вопросу совместного формирования правительства. Напомним, что в распоряжении БДП имеется 105 мест, «Шив сены» — 56 мест, а блока ИНК-ПНК — 99 мест. Для формирования правительства необходима поддержка 145 из 288 членов законодательного собрания Махараштры.