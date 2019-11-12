Новосибирск, 12 ноября 2019, 09:01 — REGNUM Новосибирский политолог Сергей Бирюков считает, что не нужно искать «особой политической подоплёки» в приезде главы правительства Дмитрия Медведева в Новосибирск.
Как уже сообщало ИА REGNUM, сегодня, 12 ноября, в Новосибирск прилетел председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Сейчас егождут в государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор».
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