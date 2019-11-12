Новосибирск, , 09:01 — REGNUM Новосибирский политолог Сергей Бирюков считает, что не нужно искать «особой политической подоплёки» в приезде главы правительства Дмитрия Медведева в Новосибирск.

Андрея Травникова достаточно устойчивы. Возможно, вопрос о «продвижении в жизнь» Академгородка 2.0 и СКИФа получит некоторое ускорение, но «масштабных прорывов» едва ли стоит ожидать (сопутствующие технические решения, между тем, возможны). В конечном итоге, Новосибирск и его перспективные проекты — хорошее место для демонстрации представителями своей созидательной активности». Сергей Бирюков «Поскольку Новосибирская область — вполне стабильный и благополучный регион, и позиции губернаторадостаточно устойчивы. Возможно, вопрос о «продвижении в жизнь» Академгородка 2.0 и СКИФа получит некоторое ускорение, но «масштабных прорывов» едва ли стоит ожидать (сопутствующие технические решения, между тем, возможны). В конечном итоге, Новосибирск и его перспективные проекты — хорошее место для демонстрации представителями своей созидательной активности».

Как уже сообщало ИА REGNUM, сегодня, 12 ноября, в Новосибирск прилетел председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Сейчас егождут в государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор».

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