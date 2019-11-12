Москва, , 08:58 — REGNUM В Совфеде приветствовали решение Мексики, которая приняла решение о предоставлении политического убежища экс-президенту Боливии Эво Моралесу.

«Мексика, в отличие от многих других стран Латинской Америки, проявила суверенную самостоятельность, приняв решение о предоставлении убежища и, в последующем, статуса беженца бывшему президенту Боливии Моралесу», — отметил глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв.

Сенатор подозревал различные сценарии.

«Подозреваю, что гонять его за непокорность американской доктрине Монро предполагалось по всему региону до скончания века. Чтоб другим неповадно было. Не получилось. Браво, Мексика! Браво, независимость!» — отметил парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, экс-президент Боливии в настоящее время находится на борту самолета мексиканских военно-воздушных сил. Мехико решил предоставить ему политическое убежище по гуманитарным соображениям.