Анкара, , 08:56 — REGNUM Власти Турции начали выдворять иностранных джихаждистов, содержащихся в тюрьмах, передает BFM TV.

Среди них четыре женщины и семь детей скоро будут репатриированы во Францию. Их личности не разглашаются. Некоторые из этих женщин находились в одном из лагерей на севере Ракки (Сирия), и им удалось бежать в результате турецкого наступления на курдов.

Известно, что 11 ноября гражданин США, два гражданина Германии и Дании были репатриированы властями Турции. За этим «изгнанием» последует репатриация ещё семи «иностранных террористов немецкого происхождения». Также предпринимаются шаги для репатриации 15 других джихадистов: двух граждан Германии, двух граждан Ирландии и, следовательно, одиннадцати граждан Франции.

Сообщается, что этим французским гражданам суждено вернуться во Францию, как того требует протокол. На данный момент известно, что четыре женщины будут подвергнуты судебному преследованию, как только они прибудут во Францию, а судьбы семи детей будут доверены агентству социальной помощи.

В МИД Франции напомнили, что джихадистов и их семьи, которые регулярно возвращаются во Францию из Турции, арестовывают при выходе из самолета. На сегодняшний день 286 французских джихадистов вернулись в свою страну.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Турции планирует репатриировать около 2500 джихадистов в страны Европейского союза.

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