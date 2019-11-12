Вена, , 08:54 — REGNUM Представители Израиля и США отказались участвовать в конференции по созданию на Ближнем Востоке зоны, свободной от оружия массового поражения (ОМП), намеченной на 18 — 22 ноября. Об этом сообщил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, пишут 12 ноября «Известия».

"Американцы отказались участвовать, потому что участвовать отказывается Израиль», — пояснил Ульянов.

Дипломат напомнил, что резолюцию о создании свободной от ОМП зоны приняли в 1995 году Россия, США и Великобритания. По прошествии почти 25 лет прогресса в этой работе нет, причем США и Великобритания «временами скорее даже мешали», добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МИД РФ заявили, что США «закулисно работают» против проведения широкой конференции по зоне, свободной от ОМП.

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