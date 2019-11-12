Вашингтон, 12 ноября 2019, 08:47 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в своем Twitter призвал голосовать за своего бывшего пресс-секретаря Шона Спайсера в шоу «Танцы со звездами».
«Голосуйте за Шона Спайсера. Он замечательный и очень преданный парень, который очень много работает. Он в четвертьфинале», — написал Трамп.
Как сообщало ИА REGNUM, Шон Спайсер занял должность 30-го пресс-секретаря президента США 20 января 2017 года, однако 21 июля 2017 года вынужден был уйти в отставку в связи с мощной кампанией, направленной на дискредитацию администрации президента.
Ранее в конце июня 2019 года пресс-секретарь Белого дома США Сара Сандерс покинула свой пост.
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