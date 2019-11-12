Киев, , 08:47 — REGNUM Три варианта для вывода Украины из состояния вооруженного конфликта назвал певец, лидер партии «Голос» и депутат Верховной рады Святослав Вакарчук. Об этом он рассказал в эфире программы «Свобода слова», которая вышла на телеканале ICTV в ночь на 12 ноября.

В качестве первого варианта народный избранник назвал победное завершение войны. При этом Вакарчук сразу оговорился, что такой путь невозможен, хотя военные должны быть готовы и к этому.

Вторым вариантом, по мнению лидера партии, является выполнение Минских соглашений и возвращение в связи с этим Донбасса в состав Украины. Депутат сразу стал пугать слушателей тем, что данные соглашения «навязаны Россией» и даже могут привести к потере независимости Украины.

Не менее пугающие слова Вакарчук подобрал и для описания возвращения Донбасса.

«Инкорпорировать тот Донбасс в том состоянии, в котором он есть, заставить себя провести там неконтролируемые выборы и фактически впустить эту территорию, которую мы пять лет не контролировали ни политически, ни экономически, ни юридически в Украину», — сказал депутат Рады.

Третьим вариантом Вакарчук назвал «наращивание мышц», чтобы Украина была готова вернуть себе территории, которые Киев считает «аннексированными», дипломатическим или другим путем.

Каким именно «другим» путем певец-депутат не сказал, но третий вариант он назвал самым реалистичным, хотя болезненным и не для всех приемлемым.