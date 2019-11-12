Нур-Султан, , 08:40 — REGNUM Агрессивная риторика и экономические санкции стали основным языком общения между Западом и Россией. Об этом 12 ноября заявил первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на пятом заседании Astana Club в Нур-Султане, сообщает агентство «Казинформ».

По его словам, соперничество между мировыми державами вышло на новый уровень, о чем свидетельствуют торговые войны между Китаем и США. Вместе с тем, стороны противостояния не имеют постоянных каналов коммуникации, что подрывает стабильность, считает экс-президент.

Назарбаев добавил, что выход Великобритании из состава Европейского союза стал ключевым антиинтеграционным событием последнего времени. Кроме того, ситуация в мировой экономике говорит о надвигающемся кризисе, отметил первый президент Казахстана.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 ноября в Нур-Султане проходит пятое заседание Astana Club. В нем принимают участие 50 известных политиков и специалистов в сфере международных отношений.

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