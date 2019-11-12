Гонконг, Китай, , 08:33 — REGNUM Пытающиеся парализовать Гонконг протестующие ведут себя эгоистично. Об этом, как сообщает Reuters, заявила глава городской администрации Кэрри Лам.

Она выразила надежду, что вузы и школы Гонконга обратятся к своим студентам и учениками, призвав их не принимать участие в протестах.

В настоящее время власти города делают все возможное для проведения честных и безопасных выборов депутатов районных советов, которые пройдут 24 ноября, добавила Лам.

Как сообщало ИА REGNUM, массовые протесты в Гонконге постоянно продолжаются с лета 2019 года. Поводом для них стал законопроект о выдаче правонарушителей на материковый Китай. Местные власти давно отказались от данной инициативы, но протесты не прекращаются.

Накануне, 11 ноября, в городе вспыхнули новые беспорядки, когда протестующие, в основном, студенты, создали хаос на автомобильных дорогах и блокировали нормальную работу метро.

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