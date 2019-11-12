Новосибирск, , 08:32 — REGNUM Руководитель межрегиональной организации «Гражданский патруль» Ростислав Антонов, комментируя ИА REGNUM приезд в Новосибирск председателя правительства РФ Дмитрия Медведева, отметил, что ему очень бы хотелось, чтобы это как-то повлияло на уборку улиц от снега.

«Я не знаю, сдвинется что-то с Академгородком 2.0 или нет, но мне бы очень хотелось, чтобы в городе что-то сдвинулось с уборкой улиц от снега. И если Дмитрий Анатольевич окажет помощь в этом вопросе нашему инновационному мэру, то я искренне буду ему признателен, как и все новосибирцы. Что же касается озвученных проектов, то сказать могу только одно. Для развития города, как научного центра мирового масштаба — это крайне важно. И городские, и региональные власти должны сделать всё от них зависящее и даже больше, для их реализации. А приезд Медведева в Новосибирск означает только то, что на федеральном уровне к данным проектам относятся с большим вниманием. Будем надеяться, что вслед за его визитом придёт и финансирование». Ростислав Антонов

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Новосибирск прилетел премьер-министр России Дмитрий Медведев. Он проведёт на площадке государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» совещание по вопросу о роли центров геномных исследований мирового уровня в развитии генетических технологий и встретится с губернатором региона Андреем Травниковым.

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