Банжул, , 08:28 — REGNUM Гамбия подала иск в Международный суд ООН в Гааге, обвинив власти Мьянмы в совершении геноцида против мусульман-рохинджа, проживающих в стране. Об этом передает ВВС Africa.

В документе говорится, что суд может помочь остановить продолжающиеся злоупотребления в отношении рохинджа в Мьянме.

Как сообщают репортеры телерадиокомпании, Гамбия, население которой в основном мусульманское, в данном иске действует от имени Организации исламского сотрудничества.

В правозащитной организации Human Rights Watch приветствовали инициативу Гамбии, отметив, что западноафриканская страна сама недавно вышла из десятилетий жестокой диктатуры.