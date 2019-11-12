Киев, 12 ноября 2019, 08:26 — REGNUM Жители Украины избрали президентом Владимира Зеленского для того, чтобы он договорился с президентом России Владимиром Путиным, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко 11 ноября в эфире телеканала ICTV.
По его словам, от Зеленского ждут, что он обеспечит возможность «взаимодействовать и так построить отношения, чтобы не умирали люди, чтобы наша торговля, если не процветала, то хотя бы не умирала».
Сам Пристайко считает, что Зеленскому «вряд ли удастся добиться какого-то значительного прогресса», но сделать попытку необходимо.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее политолог Алексей Мухин заявил, что Зеленский жизненно заинтересован в личной встрече с Путиным. Именно для этого Украина пошла на разведение сил в районе населённых пунктов Золотое и Петровское.
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