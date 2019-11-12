Москва, 12 ноября 2019, 08:23 — REGNUM Украинская власть во главе с президентом Владимиром Зеленским решила пустить земельным законом сельское «самостийное» население Украины под нож, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».
Он также отметил, что одновременно с этим эти же люди орут про «преступления сталинской коллективизации» и прочем, а сами осуществляют ограбление века, что будет иметь колоссальные последствия.
Телеведущий Владимир Соловьёв, в свою очередь, отметил, что теперь на Украине появится свой «Вован Безземельный» по аналогии с английским королем Иоанном Безземельным, который подписал в 1215 году Великую хартию вольностей в угоду феодалам.
Напомним, что на Украине готовится грабительская распродажа земель иностранцам, которую проталкивает новая власть во главе с президентом Владимиром Зеленским.
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