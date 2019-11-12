Москва, , 08:23 — REGNUM Украинская власть во главе с президентом Владимиром Зеленским решила пустить земельным законом сельское «самостийное» население Украины под нож, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

"Значит, вы прикрылись фиговым листком ставленника самых грязных олигархов, которые только могут быть, а дальше вы двинули свою страну в чудовищный вариант латифундизации. Значит — это смерть сельского населения Украины. Именно этот сельский гражданин вроде бы и должен был бы быть для вас особо ценен, если вы хотите поддерживать идентичность, внутреннее ощущение самостийности и всего прочего… значит, вы их пускаете под нож», — заявил Кургинян.

Он также отметил, что одновременно с этим эти же люди орут про «преступления сталинской коллективизации» и прочем, а сами осуществляют ограбление века, что будет иметь колоссальные последствия.

Телеведущий Владимир Соловьёв, в свою очередь, отметил, что теперь на Украине появится свой «Вован Безземельный» по аналогии с английским королем Иоанном Безземельным, который подписал в 1215 году Великую хартию вольностей в угоду феодалам.

«После того как это произошло, народ Англии испытывал на себе такие ужасы, которые не испытывал ни один народ мира… Потом в Германии, когда то же самое произошло и пошли вот эти Крестьянские войны… Что вы творите?!» — обратился Кургинян к украинским экспертам в студии.

Напомним, что на Украине готовится грабительская распродажа земель иностранцам, которую проталкивает новая власть во главе с президентом Владимиром Зеленским.

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