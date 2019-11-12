Иерусалим, , 08:20 — REGNUM Сегодня, 12 ноября, в южной части Израиля сработали сирены воздушной тревоги, предупреждая жителей о возможных обстрелах со стороны сектора Газа. Об этом сообщили в пресс-службе армии Израиля.

Отмечается, что сирены сработали в городах Ашдод, Гедера, Ашкелон и кибуце Зиким, а также в поселениях Бейт-Элазари и Кадрон.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 1 ноября стало известно, что с территории сектора Газа по Израилю были выпущены 10 ракет. Восемь из них были перехвачены системой ПВО «Железный купол». В ответ ВВС Израиля атаковали позиции ХАМАС в секторе Газа, в результате пострадали двое мирных граждан.

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