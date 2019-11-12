Мехико, , 08:13 — REGNUM Власти Мексики предоставили бывшему президенту Боливии Эво Моралесу статус беженца. Такое решение принято в связи с чрезвычайной ситуацией, в которой оказался политик, говорится в коммюнике мексиканского МИД.

Мехико предоставляет Моралесу политическое убежище «по гуманитарным причинам и в силу чрезвычайной ситуации», говорится в документе. Отмечено, что в Боливии жизнь и неприкосновенность бывшего лидера оказались под угрозой.

Глава МИД Мексики Ольга Санчес Кордеро написала о предоставлении статуса беженца Моралесу в своем Twitter, указав на соответствие такого решения конституционным принципам страны.

Как сообщало ИА REGNUM, Эво Моралес, руководивший Боливией 13 лет, объявил о сложении президентских полномочий 10 ноября. 12 ноября он сообщил, что направляется в Мексику.

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