Мехико, 12 ноября 2019, 08:13 — REGNUM Власти Мексики предоставили бывшему президенту Боливии Эво Моралесу статус беженца. Такое решение принято в связи с чрезвычайной ситуацией, в которой оказался политик, говорится в коммюнике мексиканского МИД.
Мехико предоставляет Моралесу политическое убежище «по гуманитарным причинам и в силу чрезвычайной ситуации», говорится в документе. Отмечено, что в Боливии жизнь и неприкосновенность бывшего лидера оказались под угрозой.
Глава МИД Мексики Ольга Санчес Кордеро написала о предоставлении статуса беженца Моралесу в своем Twitter, указав на соответствие такого решения конституционным принципам страны.
Как сообщало ИА REGNUM, Эво Моралес, руководивший Боливией 13 лет, объявил о сложении президентских полномочий 10 ноября. 12 ноября он сообщил, что направляется в Мексику.
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