Мумбаи, Индия, , 08:57 — REGNUM Выдающийся лидер индийских мусульман и председатель региональной партии «Всеиндийское собрание союза мусульман» («All India Majlis-e-Ittehadul Muslimeen», AIMIM) Асадуддин Овейси заявил о своём отказе поддержать правительство Махараштры, сформированное ультраправой партией «Шив сена» («Армия Шиваджи») и оппозиционным «Индийским национальным конгрессом» (ИНК). Об этом 12 ноября сообщило индийское новостное издание «NDTV Khabar».

В своём аккаунте в Twitter Асадуддин Овейси подчеркнул, что AIMIM одержал победу на выборах в двух избирательных округах Махараштры, однако мусульманская партия не окажет поддержку правительства ультраправой индусской партии «Шив сена». Он также сообщил, что «Всеиндийское собрание союза мусульман» направило соответствующее сообщение губернатору Махараштры Бхагату Сингху Кошияри.

Напомним, что 21 октября состоялись выборы в законодательное собрание штата Махараштра, на которых наибольшее число мест в законодательном собрании получила правящая «Бхаратия джаната парти» (БДП) во главе с премьер-министром Нарендрой Моди. Хотя коалиция БДП и «Шив сены» получила 161 из 288 мест в заксобрании Махараштры, альянс правых партий распался из-за внутренних разногласий по вопросу распределения министерских портфелей. В настоящее время «Шив сена», в прошлом ближайший союзник БДП, ведёт переговоры о формировании правительства совместно с оппозиционными «Индийским национальным конгрессом» и «Партией националистического конгресса» (ПНК).