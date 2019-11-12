Москва, 12 ноября 2019, 08:00 — REGNUM Чем обернется распродажа украинских земель, поведал лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».
Продажа украинских земель — это грандиозная афера, которая кончится грандиозной бедой, уверен Кургинян. В ситуации нищего прозябания, в котором сейчас пребывает Украина, любая адекватная власть, которая заботилась бы о своих гражданах, обязана была бы сказать, что граждане могут делать все что угодно с землей, но только не продавать, поскольку, продав ее, они станут вообще нищими.
Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский продавливает закон о распродаже украинских земель иностранцам. Этот закон не поддерживается подавляющим числом украинцев, поскольку все понимают, чем это чревато. Понимает это и власть, которая ищет новые способы ограбления населения страны в угоду иностранным хозяевам.
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