Гаага, Нидерланды, , 07:58 — REGNUM Правительство Голландии должно приложить все усилия, чтобы вернуть в страну 56 детей примкнувших к ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) гражданок Голландии, а по возможности — 23 женщин, выехавших в разное время из Голландии в Сирию. Такое решение 11 ноября вынес суд г. Гаага.

По мнению суда, правительство нельзя принудить к репатриации этих женщин и детей, поскольку обстановка в Сирии слишком опасна. Как заявил в своём решении суд, от правительства не требуется, чтобы оно шло на неоправданные риски. Однако оно должно воспользоваться всеми имеющимися возможностями, в частности, предложенной американскими властями помощью при вывозе голландских гражданок из Сирии.

Суд сочёл, что дети не отвечают за действия своих родителей. Что же касается их матерей, то суд отказал им в безусловном праве на репатриацию, поскольку они по собственной воли выехали в Сирию и примкнули к террористической организации. Голландское правительство настаивает на том, что эти женщины должны предстать перед судом в Сирии. Суд сочёл, что правительство в праве приложить к этому свои усилия. На голландское правительство возлагается обязательство вернуть женщин в Голландию лишь в том случае, если курды, под контролем которых находятся лагеря, где содержатся эти женщины, откажутся отпустить детей без матерей.

23 женщины, выходцы из Голландии, подали иск против голландских властей. Они потребовали незамедлительной репатриации, сославшись на то, что находиться в Сирии чрезвычайно опасно для их самих и их детей. Суд согласился с этой точкой зрения. В настоящий момент женщины и дети находятся в лагерях Al Hol и Al Roj на северо-востоке Сирии.

В настоящий момент политика голландского правительства заключается в отказе от активных мер по возвращению в страну подданных, выехавших в Сирию. Правительство указывает на то, что командировка голландских чиновников в такой опасной регион, как Сирия, означает подвергать их неоправданному риску. Другое дело, если граждане Голландии сами обращаются в голландское диппредставительство, как это сделали недавно две женщины с тремя детьми в г. Анкара (Турция). Одна из этих женщин лишена голландского гражданства. Другая, как ожидается, вернётся в Голландию.

Если Голландии удастся вернуть женщин, то они будут тут же задержаны и переведены в отделение строгого режима для террористов тюрьмы в г. Вюхт (Vught). Все граждане Голландии, выехавшие в Сирию или Ирак, являются предметом уголовного расследования. Детей передадут под опеку Совета по защите детей.