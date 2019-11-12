Новосибирск, , 07:38 — REGNUM В Новосибирской области впервые прошёл «Субботник здоровья». В едином дне диспансеризации, который состоялся 9 ноября, принял участие и министр здравоохранения региона Константин Хальзов, сообщили ИА REGNUM в областном Минздраве.

Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов Министерство здравоохранения Новосибирской области

«Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов пришёл в поликлинику №16 без предупреждения, как обычный пациент, чтобы пройти медосмотр и заодно посмотреть, как там идёт «Субботник здоровья», — отметили в министерстве. — В некоторых кабинетах министра здравоохранения Новосибирской области сотрудники поликлиники не узнали или узнали не сразу».

По предварительным подсчётам, в рамках «Субботника здоровья» медосмотр прошли несколько тысяч новосибирцев.