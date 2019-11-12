Красноярск, , 07:22 — REGNUM Для губернатора Красноярского края Александра Усса попадание в список аутсайдеров по доверию граждан «пройдёт без каких-либо последствий». Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM выразил первый секретарь Красноярского крайкома партии «Коммунисты России» Андрей Селезнев.

«По моему мнению, во многом показатели, по которым Кремль выявлял лидеров и аутсайдеров среди губернаторов по доверию граждан, ориентируются не на волеизъявление граждан, а на некие оценки экспертов, по крайней мере, методика подсчёта этого показателя так и не была утверждена правительством. На основании этих оценок и делаются какие-то выводы», — отметил Андрей Селезнев.

По его словам, если говорить о Красноярском крае и о доверии граждан к власти, то «это проверяется очень хорошо — электоральным способом».

«О том, что явка избирателей всё время падает, уже отмечается на протяжении многих периодов. Эта оценка избирателями действующей власти. Но в целом же мы видим, что действующая власть переизбирается, получает мандаты доверия. Поэтому на сегодняшний день можно говорить, что всё-таки власть получает поддержку от своих избирателей. Каким будет результат этих оценок, трудно сказать. У нас пока губернаторов избирают, поэтому любая возможная замена происходит ближе к единому дню голосования, когда можно провести сменщика. И происходит это, как правило, на фоне внутриэлитного конфликта. В Красноярском крае ни дня голосования ближайшего, где можно поменять губернатора, ни внутриэлитного конфликта нет. Поэтому для Александра Усса этот рейтинг пройдёт без каких-либо последствий», — подытожил собеседник ИА REGNUM.

Напомним, Кремль выявил лидеров и аутсайдеров среди губернаторов по доверию граждан. Регионы ранжировали по выполнению KPI. В пятерку аутсайдеров по уровню доверия губернаторам вошли Архангельская, Еврейская автономная, Иркутская области, Республика Коми и Красноярский край, передаёт РБК.

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