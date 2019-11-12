Магнитогорск, Челябинская область, , 07:15 — REGNUM В Магнитогорске власти дадут оценку действиям главного врача станции скорой помощи, сотрудники которой пожаловались на снижение своих зарплат. Об этом заявила первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт, сообщает пресс-служба главы региона.

«Хочу сказать, что такие ситуации во многом обусловлены позицией главного врача, потому что, если главврач не сумел донести до коллектива особенности перехода на новую систему оплаты труда, сделать прозрачными начисления стимулирующих выплат (а люди не понимают, как они начисляются), то здесь вопрос к руководителю медучреждения, и будет дана оценка того, насколько он соответствует занимаемой должности», — отметила Гехт.

Также она объяснила, почему на снижение зарплаты жаловался один из местных фельдшеров. По её словам, этот гражданин ранее перешёл в бригаде на ставку второго фельдшера, у которого оплата труда ниже, чем у первого.

Как сообщало ИА REGNUM, с сентября сотрудники скорой помощи Магнитогорска обращались к властям с жалобами на понижение зарплат. В частности, они сообщали о том, что им срезали надбавки за работу в ночь. Вместо 80% к окладу им стали доплачивать лишь 20%.

Гехт по итогам очередного совещания в Магнитогорске, состоявшегося 11 ноября, объявила журналистам о том, что надбавки за ночную работу будут повышены до 50%. Столько же получают и сотрудники скорой помощи Челябинска. При этом она подчеркнула, что ситуацию в Магнитогорске раскачивает один из сотрудников станции скорой помощи, и в его отсутствие вопросы с коллективом решаются конструктивно.

Отметим, ситуация в скорой помощи Магнитогорска вызвала широкий резонанс. Губернатор Алексей Текслер заявляет о том, что держит её на контроле.

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