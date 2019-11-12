Новосибирск, , 07:14 — REGNUM Премьер-министр России Дмитрий Медведев прибыл в Новосибирск. В столицу Новосибирской области он прилетел рано утром сегодня, 12 ноября.

«В пятом часу утра читатель прислал в редакцию фотографию из аэропорта «Толмачёво», на которой видно, как несколько человек спускаются по трапу из самолёта с бортовым номером RA-96 012. Согласно данным из открытых источников, это президентский Ил-96 из специального лётного отряда «Россия», — сообщают «НГС Новости».

Как сообщало ИА REGNUM, в Новосибирской области Дмитрий Медведев проведёт на площадке государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» совещание по вопросу о роли центров геномных исследований мирового уровня в развитии генетических технологий. Также пройдёт рабочая встреча Медведева с губернатором региона Андреем Травниковым. После чего премьер-министр России на поезде отправится в Алтайский край.

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