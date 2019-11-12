Багдад, , 07:13 — REGNUM Иракские власти начали приготовление к референдуму по конституционной реформе в стране, сообщает Middle East Monitor.

Сообщается, что соответствующее решение было принято в ходе встречи президента страны Бархама Салеха, премьер-министра Ирака Адиль Абдель-Махди, спикера парламента Мохаммеда Халбуси и президента Высшего судебного совета Фаика Зидана. Также иракские власти задумались об изменении избирательного закона в стране, чтобы отменить монополию одной власти.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 ноября Соединенные Штаты призвали Ирак провести досрочные выборы для прекращения протестных акций в стране, нередко перерастающих в уличные беспорядки. Также Вашингтон выразил озабоченность атаками на протестующих, гражданских активистов и журналистов в Ираке.

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