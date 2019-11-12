Вашингтон, , 07:07 — REGNUM В Вашингтоне рассматривают возможность предоставления помощи другим странам в зависимости от их отношения к религиозным меньшинствам, пишет 11 ноября газета Politico со ссылкой на источники в администрации США.

Сейчас, по сведениям издания, в США началась разработка соответствующего проекта президентского указа. Инициатива обсуждается при участии сотрудников Совета национальной безопасности и Совета по внутренней политике при Белом доме, а также Госдепартамента и аппарата вице-президента.

Предполагается, что выработанный ими механизм существенно изменит оказание помощи другим странам. В качестве примеров стран, «вызывающих особое беспокойство странами» в комиссии назвали Саудовскую Аравию, выступающую союзником США, а также Иран, который рассматривается как противник.

Напомним, в сентябре 2019 года американский президент Дональд Трамп объявил на полях Генассамблеи ООН, что США дополнительно выделят $25 млн на защиту свободы вероисповедания и религиозных объектов по всему миру.

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