Мехико, , 06:52 — REGNUM У боливийского посольства в Мексике прошел митинг в поддержку Эво Моралеса, вынужденного уйти с поста президента Боливии, передает телеканал Televisa.

Участники митинга выразили поддержку Моралесу и поблагодарили мексиканские власти за решение предоставить ему политическое убежище. Также с демонстрантами пообщался и посол Боливии Хосе Креспо. Отмечается, что в митинге принимали участие и члены комитетов солидарности с Боливией, Венесуэлой и Кубой.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 ноября президент Боливии Эво Моралес объявил о своей отставке в результате государственного переворота. Мексика согласилась предоставить ему политическое убежище. Позднее, 11 ноября, Моралес заявил, что находится на борту самолета и готовится вылететь на мексиканскую территорию.

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