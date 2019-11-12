Мехико, , 06:16 — REGNUM Мексика может предоставить статус беженца Эво Моралесу, экс-президенту Боливии, сложившему с себя полномочия и покинувшему родную страну. Об этом 12 ноября сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел Мексики.

Для этого, отметили в ведомстве, должно быть подано соответствующее прошение ещё до того, как Моралес окажется на территории Мексики.

«После того, как оно будет получено, проситель гарантированно не будет возвращен на родину или туда, где его жизнь, безопасность или свобода могут оказаться под угрозой», — пояснили в МВД Мексики.

Добавим, сейчас экс-президент Боливии находится на борту самолёта мексиканских военно-воздушных сил и направляется в Мексику, где ему предоставили убежище.

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