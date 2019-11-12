Пхеньян, , 06:08 — REGNUM Вина за отсутствие прогресса в денуклеаризации Корейского полуострова лежит на США и Южной Корее. Об этом 11 ноября заявил постоянный представитель КНДР при ООН Ким Сон, сообщает AFP.

Постпред отметил, что власти КНДР неоднократно демонстрировали готовность к мирному диалогу, отказываясь от ядерных испытаний и пусков межконтинентальных баллистических ракет в течение 20 месяцев. В ответ, США, осуществляя политические и военные провокации, мешает стабильности мира. А Южная Корея, по словам дипломата, «играет на два фронта»: с одной стороны выступает за мирные переговоры, с другой — проводит военные учения вместе с США.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 ноября Южная Корея и США отказались проводить совместные воздушные учения Vigilant Ace.

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