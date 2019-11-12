Барнаул, , 05:56 — REGNUM Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, которого сегодня, 12 ноября, ждут в Новосибирской области, после Новосибирска направится в Алтайский край. По прибытии в Барнаул он проведёт рабочую встречу с губернатором края Виктором Томенко.

«13 ноября в селе Санниково Алтайского края Дмитрий Медведев проведёт совещание о ходе выполнения мероприятий, направленных на развитие сельских территорий и улучшение качества жизни жителей села, в рамках реализации национальных проектов», — говорится в официальной информации на сайте правительства РФ.

В совещании будут участвовать заместитель председателя правительства Алексей Гордеев, министр просвещения Ольга Васильева, министр спорта Павел Колобков, министр труда и социальной защиты Максим Топилин, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Якушев, полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, представители министерств и главы регионов.

Дмитрий Медведев также осмотрит ряд социальных объектов села.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, во время рабочей поездки в Сибирский федеральный округ Дмитрий Медведев проведёт в Кольцово совещания в центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» и рабочую встречу с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым. Затем он направится в Алтайский край. По пути из Новосибирска в Барнаул на поезде Медведев также проведёт совещание, на котором будут рассмотрены проекты финансового плана и инвестиционной программы ОАО «РЖД» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

Читайте ранее в этом сюжете: Дмитрий Медведев проведёт совещание в поезде Новосибирск — Барнаул