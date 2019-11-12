Вашингтон, , 05:46 — REGNUM Президент США Дональд Трамп запрещал своей администрации публиковать какие-либо официальные заявления об инциденте в Керченском проливе, произошедшем 25 ноября 2018 года, заявил бывший советник экс-спецпредставителя Соединенных Штатов по Украине Кристофер Андерсон на заседании трех комитетов палаты представителей американского Конгресса.

«В то время, как мои коллеги по Госдепартаменту быстро подготовили заявление, осуждающее Россию за обострение, сотрудники в Белом доме высокого ранга заблокировали его публикацию», — заявил он.

Андерсон подчеркнул, что, по имеющимся у него данным, Трамп лично запретил спецпредставителю США по Украине Курту Волкеру публикацию сообщения. При этом сам Андерсон опубликовал заявление Волкера на своей странице в Twitter.

Показания Андерсон давал на закрытом заседании трех комитетов палаты представителей Конгресса США в рамках расследования по импичменту Трампа 30 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно показаниям заместителя помощника министра обороны по делам России, Украины и Евразии Лоры Купер, Трамп и Госдеп США отказались называть Пентагону причины приостановки военной помощи украинской стороне. По ее словам, совет национальной безопасности и Госдепартамент оставили без ответа запрос американского министерства обороны.

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