Ла-Пас, , 05:19 — REGNUM Частный дом бывшего президента Боливии Эво Моралеса был разграблен десятками людей, сообщает 11 ноября видеоагентство Ruptly.

Вандалы оставили надписи на стенах, разбили несколько окон. Внутри дома протестующие разбросали вещи, перевернули мебель.

Вместе с тем экс-президент вновь попытался убедить жителей Боливии остановить насилие. Политик призвал решать проблемы в стране путём диалога.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Эво Моралес вылетает из Боливии в Мексику. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

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