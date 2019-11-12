Ла-Пас, , 05:05 — REGNUM Бывший боливийский президент Эво Моралес вылетает из Боливии в Мексику. Об этом 11 ноября политик сообщил на странице в социальной сети Twitter.

Эво Моралес Sebastian Baryli

Вылет в Мексику стал возможен после того, как Моралесу было предоставлено политическое убежище. Экс-президент поблагодарил мексиканские власти за бескорыстную помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 ноября президент Перу Мартин Вискарра сообщил о готовности открыть воздушное пространство своей страны для беспрепятственного пролета Эво Моралеса в Мексику.

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