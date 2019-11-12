Париж, , 04:30 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом договорился о встрече до саммита НАТО в Лондоне, который состоится в декабре. Об этом французский лидер сообщил на своей странице в Twitter.

«Провел хорошую беседу сегодня вечером с президентом Трампом: Сирия, Иран, НАТО… Мы увидимся до саммита НАТО в Лондоне», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, саммит стран — членов Североатлантического альянса состоится 3−4 декабря в столице Великобритании Лондоне. Ранее сообщалось, что накануне саммита Трамп намерен встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином для подписания торгового соглашения.

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