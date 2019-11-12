Ла-Пас, , 04:21 — REGNUM Вооружённые силы Боливии помогут полиции обеспечивать правопорядок в связи с ситуацией в стране. Об этом 11 ноября заявил командующий вооруженными силами Боливии Уильямс Калиман в ходе пресс-конференции, транслировавшейся в Facebook.

«Командование вооружёнными силами распорядилось, чтобы военные проводили совместные операции с полицией с целью избежать кровопролития», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее начальник полиции Ла-Паса Хосе Антонио Барренечеа обратился к руководству вооруженных сил Боливии с призывом помочь полиции обеспечить порядок в стране.

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