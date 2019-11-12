Токио, , 04:06 — REGNUM О возврате традиционной последовательности написания фамилии и имени латинскими буквами — сначала фамилия, потом имя — сообщает 12 ноября министерство иностранных дел Японии.

До настоящего времени в Японии, как и в большинстве стран мира, действует правило, по которому сначала пишется имя, а потом фамилия. Такой порядок написания противоречит традиционному написанию имён на японском языке. Новые правила, приводящие латинское написание в соответствие традиционному, вступят в силу с 1 января.

Инициатором реформы выступил министр обороны Таро Коно, ранее возглавлявший внешнеполитическое ведомство Японии.

По плану МИД, изменения, в первую очередь, касаются всех официальных документов и информационных ресурсов. Для избежания ошибок, вызванных привычкой к сложившемуся за годы «западному» стилю написания имён, стоящая теперь на первом месте фамилия может писаться полностью заглавными буквами.