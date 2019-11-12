Ла-Пас, , 04:06 — REGNUM Правоохранительные органы Боливии задержали 33 сотрудника региональных избирательных комиссий в рамках расследования дела о выборах 20 октября. Об этом 11 ноября заявил Генеральный прокурор государства Хуан Ланчипа, сообщает газета Correo del Sur.

По данным Ланчипы, были задержаны почти все представители региональных судов, а также три судьи Высшего избирательного суда. Он добавил, что поиск всех замешанных в этом деле лиц продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 ноября американские власти заявили, что все причастные к нарушениям на выборах в Боливии, не должны быть допущены для участия в новых выборах.

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